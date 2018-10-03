أسرة السجين كيف تستفيد من الدعم؟ حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان زوجة المواطن السجين التسجيل (كمستفيد رئيسي) للحصول على الدعم المستحق للأسرة.

جاء ذلك ردًّا من برنامج حساب المواطن على سؤال مستفيد وجه استفسارًا قال فيه: هل يتم إيقاف الدعم عن أسرة السجين مع العلم بأن السجين لديه أسرة من زوجة وطفل ولم يصرف لأسرته دعم الشهر اللي فات؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار (عائلة سجين) وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولابد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون”.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن الأحد الماضي، أنه لم يتبقَّ سوى 10 أيام فقط على إيداع الدفعة الحادية عشرة (شهر أكتوبر) لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وكان حساب المواطن قد أعاد اليوم الأربعاء التذكير بطريقة تقديم اعتراض على عدم الأهلية.

وبحسب آليات حساب المواطن يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.