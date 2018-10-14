أسطورة البرازيل: أتوقع أن يصبح الأخضر من أفضل منتخبات العالم

المواطن - مروة نبيل

أشاد أسطورة كرة القدم البرازيلية، روبرتو كارلوس، بمستوى المنتخب السعودي الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مُتوقعًا أن يكون واحدًا من أفضل المنتخبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الأسطورة البرازيلية أنه تابع مباراة السعودية أمام السامبا، مُشددًا على أن اللجوء إلى مدرب أجنبي بعقلية كروية جيدة أمر مهم للغاية للأخضر، خاصة أن بيتزي يمتلك خبرة كبيرة كلاعب؛ ساعدته على التدريب بشكل مميز.

وتابع روبرتو كارلوس تصريحاته بالتأكيد على أن بيتزي يستطيع تحسين تكتيك الأخضر، وأضاف: “أتوقع أن يصبح المنتخب السعودي، خلال عدة سنوات، من أفضل منتخبات العالم، كل شيء يتعلق بالمدرب، ومدى جودته الفنية وقدرته على نقل أفكاره للاعبين”.

وأشار الأسطورة البرازيلية إلى أنه شاهد مستوى فنيا مميزا للغاية من المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خاصة أنه يلعب بجماعية، كما أن أداءه يتطور بشكل مستمر.

وخسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره البرازيلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية، التي تحتضنها المملكة حاليًا، إلا أن الأخضر قدم أداء مميزًا ونال إشادة كبيرة.