أسطورة مانشستر يونايتد يحرج الدبابة البلجيكية

المواطن - محمد سمعة

أحرج الإنجليزي بول سكولز لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر بسبب هبوط مستواه في الفترة الحالية.

ويذكر أن لوكاكو يعاني تهديفيًا مع مانشستر يونايتد منذ عودته من بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا.

وتحدث بول سكولز عن لوكاكو قائلًا: كيف يمكن لمانشستر يونايتد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهو متواجد بمفرده فقط لقيادة الخط الأمامي للفريق.

وأضاف سكولز: لوكاكو مهاجم جيد ولكنه فاقد الثقة في نفسه، ومانشستر يونايتد يحتاجه في أصعب الأوقات أعتقد أن تعزيز صفوف الهجوم للنادي سيمكن اليونايتد من الفوز بالدوري الإنجليزي.

وكان روميلو لوكاكو شارك مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم بروسيا وسجل أربعة أهداف في البطولة بواقع هدفين في شباك منتنخب بنما، وهدفين في شباك منتخب تونس.

انضم لوكاكو إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2017 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي، وسبق له اللعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي وويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.