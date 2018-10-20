أسطورة هندوسية تتحول لكارثة مأساوية.. شاهد.. قطار سريع يدهس حشدًا بالهند

المواطن - متابعات

قتل أكثر من 50 شخصًا في حادث مرعب؛ جراء دهس قطار سريع حشدًا من الناس بعد انحرافه عن المسار بضواحي “أمريتسار” بولاية بنجاب شمال غرب الهند.

ويوثق مقطع فيديو مصور اللحظات المأساوية التي تظهر اصطدام القطار السريع في حشد من المواطنين تجاوز عددهم الـ500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني.

يذكر أن المشاركين في الحفل الديني قد اجتمعوا بغية مشاهدة الطقوس وإشعال مجسم رافانا أحد أبطال الأسطورة الهندوسية رامايانا، وبسبب صوت الألعاب النارية لم يسمع المواطنون صوت القطار وهو يقترب.