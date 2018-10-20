أسطورة هندوسية تتحول لكارثة مأساوية.. شاهد.. قطار سريع يدهس حشدًا بالهند
اجتمعوا لإحياء حفل ديني فدهسهم القطار

أسطورة هندوسية تتحول لكارثة مأساوية.. شاهد.. قطار سريع يدهس حشدًا بالهند

2018/10/20
الساعة 12:29 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعات

قتل أكثر من 50 شخصًا في حادث مرعب؛ جراء دهس قطار سريع حشدًا من الناس بعد انحرافه عن المسار بضواحي “أمريتسار” بولاية بنجاب شمال غرب الهند.

ويوثق مقطع فيديو مصور اللحظات المأساوية التي تظهر اصطدام القطار السريع في حشد من المواطنين تجاوز عددهم الـ500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني.

يذكر أن المشاركين في الحفل الديني قد اجتمعوا بغية مشاهدة الطقوس وإشعال مجسم رافانا أحد أبطال الأسطورة الهندوسية رامايانا، وبسبب صوت الألعاب النارية لم يسمع المواطنون صوت القطار وهو يقترب.


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