أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 127.01 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 145.15 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 133.06 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 127.01 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.87 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.67 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.58 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,514 ريالاً، ووصلت أسعار جنيه الذهب 1,016 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 145,152 ريالاً.