أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 125.55 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 143.48 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.52 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 125.55 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.61 ريال، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 14 فسجلت 83.70 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 71.74 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,462 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,004 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 143,480 ريالًا.