أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 129.36 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 147.83 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.51 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 129.36 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.88 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.24 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 73.92 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,598 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,035 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,832 ريالًا.