أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 24 يسجل 148.49 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 148.49 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 136.12 ريال.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.94 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 111.37 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.62 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 74.25 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,618 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,039 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 148,494 ريالًا.