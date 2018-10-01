أسعار الذهب اليوم الاثنين .. عيار 21 يسجل 125.90 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 143.88 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.89 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 125.90 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.91 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.93 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 71.94 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,475 ريالًا، فيما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,007 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 143,880 ريالًا.