أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 129.09 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 147.52 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 135.23 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 129.09 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.64 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.06 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 73.76 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,588 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,033 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 147,524 ريالًا.