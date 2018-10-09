أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. عيار 21 يسجل 125.37 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 143.28 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 131.34 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 125.37 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 107.46 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 83.58 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 71.64 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,456 ريالًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,003 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 143,279 ريالًا.