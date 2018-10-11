أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 21 يسجل 126.18 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 144.20 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 132.19 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 126.18 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.15 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.12 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 72.10 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,485 ريالاً، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,009 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 144,201 ريال.