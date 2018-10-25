أسعار الذهب اليوم الخميس … عيار 21 يسجل 130.26 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 148.87 ريال لعيار 24 فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 136.46 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 130.26 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 111.65 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 86.84 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 74.43 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,630 ريالاً، فيما وصلت أسعار جنيه الذهب إلى مبلغ 1,042 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 148,866 ريالاً.