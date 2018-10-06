أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 127.09 ريال

أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 127.09 ريال

2018/10/06
الساعة 12:00 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 145.24 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 133.14 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 127.09 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 108.93 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 84.72 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 72.62 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,517 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,017 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 145,240 ريالًا.


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