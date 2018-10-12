أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 128.57 ريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 146.93 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 134.69 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 128.57 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 110.20 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 14 فسجلت مبلغ 85.71 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 73.46 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار أوقية الذهب 4,570 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,029 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 146,930 ريالًا.