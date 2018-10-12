أسعار الذهب تبقى قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، إلا أن المعدن الأصفر ظل بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عشرة أسابيع.

وانخفض الذهب بنسبة 0.4 بالمائة في التعاملات الفورية ليصل إلى 1218.86 دولار (الأونصة) بعد أن قفز بنحو 2.5 بالمائة يوم أمس مسجلًا أكبر مكسب منذ يونيو 2016.

وهبطت أسعار الذهب 0.4 بالمائة في العقود الأميركية الآجلة ليصل 1222.30 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1086.75 دولار للأوقية، في حين لم يطرأ تغير على أسعار الفضة التي بقيت عند 14.56 دولار للأوقية.