أسعار النفط تتراجع تحت وطأة وفرة الإمدادات

المواطن - متابعة

هبطت أسعار النفط يوم الجمعة لتسجل ثالث خسارة أسبوعية اليوم متأثرة بأنباء عن تخمة في المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمائة، إلى 76.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش. وبرنت على مسار تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز أربعة بالمائة.

ونزل الخام الأمريكي 59 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمائة، إلى 66.74 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 3.5 بالمائة هذا الأسبوع.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح قال في وقت سابق إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.