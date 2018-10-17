أسعار النفط تستمر في مكاسبها للجلسة الـ4

المواطن - الرياض

استمرت أسعار النفط في مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضَا مفاجئَا في مخزونات الخام الأميركية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتَا بما يعادل 0.4% إلى 72.17 دولار للبرميل بعد أن زاد 14 سنتًا عند التسوية.

وصعد خام برنت 26 سنتًا أو 0.3% إلى 81.67 دولار للبرميل بعد أن زاد 63 سنتًا عند التسوية في الجلسة السابقة. وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أواخر الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفض نحو 5 دولارات عن أعلى مستوى في أربع سنوات 86.74 دولار المسجل في الثالث من أكتوبر.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي مع تقلص الواردات، في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر إلى 408.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.