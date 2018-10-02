أسعار النفط تلامس أعلى مستوى منذ 4 سنوات وتوقعات بالمزيد

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط العالمية، أمس الاثنين، ليرتفع خام القياس العالمي 16 سنتًا إلى 82.89 دولار للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أربع سنوات عند 83.32 دولار، فيما زاد الخام الأميركي الخفيف 4 سنتات مسجلًا 73.29 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع خام برنت ووصوله أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 يوم الاثنين بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض عقوبات أميركية على إيران الشهر المقبل.

وتوقع مستثمرون ارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام برنت مقابل 90 دولارًا للبرميل بنهاية أكتوبر.

وأكد محللون أن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عمليات عدد من كبار مستوردي النفط، قد تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.