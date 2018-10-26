أسعار النفط تنخفض أكثر من 1 % وتتجه لثالث خسارة أسبوعية

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الجمعة، لتتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية بعدما حذرت السعودية من تخمة في المعروض، بينما خيّم هبوط الأسهم العالمية ومخاوف بشأن التجارة على توقعات الطلب على الوقود.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش كان منخفضًا 1.05 دولار عند 78.84 دولار للبرميل.

وخسر برنت أكثر من 10 دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

ونزل الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 4.1 بالمائة هذا الأسبوع.