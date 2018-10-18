أطعمة تعزّز نمو دماغ الطفل وأخرى تؤثر سلباً

المواطن - متابعة

تعتبر الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية والحلوى المصنّعة خيارات غذائية غير جيدة، خاصة لاحتياجات نمو الطفل. ويمثل تكرار تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع نوعاً من المخاطرة بصحة الصغار، فالجرعات الزائدة من السكريات والمنكهات والمواد المضافة تتداخل مع نمو الدماغ.

كما توفر هذه الوجبات سعرات حرارية تمدهم بالطاقة دون مغذيات أخرى من فيتامينات ومعادن وألياف.

أطعمة تعزّز نمو الدماغ:

* يتطلّب نمو دماغ الطفل وجهازه العصبي على نحو سليم تقديم السكريات الطبيعية له مثل العسل، والفواكه المجفّفة، والموز، والقشدة.

* وتحتاج الدماغ المغذيات الموجودة في المكسرات كاللوز والجوز والكاجو والفول السوداني.

* من الأطعمة الضرورية لصحة الدماغ: الحليب ومنتجاته كالزبادي (اللبن) والجبن، والخضراوات الورقية كالسبانخ والملوخية والبصل الأخضر.

* كذلك يؤثر الكركم والمأكولات البحرية إيجابياً على نشاط ووظائف الدماغ.

أطعمة تضر صحة الدماغ:

* السكريات الاصطناعية، والسكر الأبيض، والمحليات المستخدمة تجارياً في المشروبات الغازية مثل شراب أو سكر الذرة.

* الجرعات الزائدة من الشوكولاتة، والحلويات والكاندي، والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية.