التغذية السليمة من أحد أسباب زيادة القوة الجنسية، وهي الحلم الذي يسعى الكثير من الرجال إلى امتلاكه.

وبالرغم من وجود مركبات كيميائية وأدوية تساعد على زيادة النشاط الجنسي إلا أن معظمها له آثار جانبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ويمكن الحصول على نتائج تماثل نتائج تعاطي المنشطات الجنسية من خلال اللجوء إلى نوعية معينة من الأطعمة التي كانت بالأساس مصدرًا لمصنعي الأدوية لتضمينها في العقاقير التي تمنح شعورًا بالقوة الجنسية ربما يكون زائفا.

البصل

يساعد في تنشيط الدورة الدموية كما أن الأطعمة الغنية بالتوابل تساعد على تدفق الدم عن طريق خفض ارتفاع ضغط الدم و الالتهابات .

السبانخ

السبانخ غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن يقلل من الالتهاب في الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم. وتناول السبانخ يجعلك في حالة مزاجية مريحة، لأنه يزيد من تدفق الدم في منطقة وسط الجسم.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة تزيد مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يجعلنا سعداء ويقلل الإجهاد. كما أن الكاكاو يرفع تدفق الدم عبر الشرايين وينشط الأوعية الدموية ويرسل الدم إلى مختلف أعضاء الجسم.

البطيخ

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، وهذه المادة لها مفعول مثل الفياغرا، إذ إن لديها القدرة على مساعدة الأوعية الدموية على الارتخاء، مما يزيد تدفق الدم عبر الجسم، خاصة إلى الجزء السفلي من الجسم.

المكسرات والبذور

بذور اليقطين (القرع) غنية جدا بالزنك، وتعزز صحة غدة البروستات. والمكسرات عموما غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، والتي تعمل كوقود للهرمونات الأساسية الخاصة بالصحة الجنسية.كما أن الكاجو واللوز غنيان بالزنك، وهو من اللبنات الأساسية لأكسيد النيتريك، وهو غاز طبيعي يساعد الرجال على الحفاظ على الانتصاب لفترة أطول.

الرمان

يرتبط الرمان بمضادات الأكسدة التي تدعم تدفق الدم، فهو غني بالمغذيات الضرورية لإنتاج الحيوانات المنوية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز الدم في جميع أنحاء الجسم.

الثوم

أكد الباحثون أن تناول الثوم يساعد على وقف تكوين رواسب دهنية جديدة تسمى “ألواح النانو” داخل جدران الشرايين، ويشمل ذلك الشرايين المؤدية إلى الأعضاء الذكورية أيضا.

أوميغا 3

تساعد أوميغا 3 على منع تراكم الترسبات في الشرايين، وبالتالي تحسين تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. وفي هذا الإطار، يعد سمك التونة واحدا من المفاتيح التي يمكن أن تعزز حياتك الجنسية.

الموز

الموز هو أحد المصادر الرئيسية للبوتاسيوم، الذي يساعد بدوره في مواجهة آثار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

المحار

المحار مليء بالزنك، وهو معدن يرفع مستوى هرمون التستوستيرون ويزيد هرمون النمو في الوقت نفسه. وكلاهما يعزز نمو العضلات والأداء البدني. ويساعد الزنك على تدفق الدم للأعضاء التناسلية لدى الجنسين.