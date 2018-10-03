التاريخ يترقب إنجازات اتحاد القدم الجديد

المواطن - محمد سمعة

أصبح المجلس الجديد المسؤول عن إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت الأضواء برئاسة قصي الفواز حيث تُعقد عليه الكثير من الآمال والطموحات من أجل تطوير الكرة السعودية في المرحلة المقبلة.

ويشهد الاتحاد السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، تعيين مجلس به سيدتان وهما أضواء العريفي كعضو، وريهام العنيزان كعضو، وتواجد أجنبي للمرة الأولى عن طريق شغل روجر درابر منصب عضو الاتحاد السعودي لما يتمتع به من خبرة كبيرة في تطوير الكرة بسبب عمله السابق في الدوري الإنجليزي.

ودائمًا ما يُسجل التاريخ الإنجازات البارزة والتي تُترك في أي مجال، لذلك وانطلاقًا من هذه اللحظة أصبحت أقلام التاريخ مُجهزة وذلك من أجل كتابة الإنجازات والتي ستُتخذ من قبل اتحاد الكرة الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد قصي الفواز خلال تصريحاته اليوم في المؤتمر الصحفي عقب توليه مسؤولية رئاسة اتحاد القدم بالتزكية أنه لن يبخل بأي جهد لا هو أو أي فرد من أعضاء مجلس من أجل تطوير كرة القدم.

وشدد الفواز على أن التواجد الأجنبي في اتحاد الكرة سيعود بثماره المميزة على كرة القدم السعودية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه رشح نفسه للمنصب من أجل الاجتهاد وإرضاء الشارع الرياضي في المملكة.

وكان قصي الفواز هو الوحيد والذي رُشح لمنصب الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث لم يدخل معه أي منافس للمنصب في الفترة الماضية.

تولى الفواز رئاسة اتحاد القدم خلفًا للدكتور عادل عزت والذي تقدم باستقالته من المنصب للتركيز على الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.