أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات بحوزة بمنظمي حفل هالوين الرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بعدد من الأشخاص نظموا حفلاً مختلطاً في حي الثمامة بالرياض، استخدموا خلاله أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات أثارت مخاوف السكان.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات وشكاوى من سكان حي الثمامة بمدينة الرياض تشير إلى ارتفاع الضجيج في ساعات متأخرة بعد منتصف ليلة اليوم السبت ١٤٤٠/٢/١٨ هـ بشكل مخالف للنظام؛ فقد اتضح عند مباشرة الموقع وجود حفل تمت إقامته مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص رسمي، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.

وقد تم على الفور اتخاذ التدابير المناسبة وتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المشاركين في التجمع وإيقاف منظميه وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.