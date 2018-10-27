أكاديمية مسك تقيم فعالية يوم الخريج والوظيفة بمشاركة 1500 طالب وطالبة

المواطن - الرياض

أقامت أكاديمية مسك، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” وبالتعاون مع يوداستي، فعالية يوم الخريج والوظيفة، بمشاركة 1500 طالب وطالبة، وذلك في مدينة الرياض يوم السبت 27 أكتوبر 2018م.

تضمنت الفعالية حفل تخريج طلبة “برنامج أكاديمية مسك ويوداستي”، بالإضافة إلى معرض للتوظيف بمشاركة 12 جهة عمل من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بهدف التعريف بفرص ومتطلبات التوظيف لديها، والتعرف على قدرات خريجي البرنامج وإجراء المقابلات الوظيفية معهم.

كما أقيمت مجموعة من ورش العمل التي تستهدف زيادة قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم وإرشادهم في إيجاد فرص التوظيف المناسبة لهم، كما تهدف إلى تطوير مهارات الخريجين في عدة جوانب منها: أساسيات إنشاء حساب على لنكد إن، وطرق بناء التجربة المهنية على أسس صحيحة، وكيفية إجراء مقابلات وظيفية ناجحة. ويعكس ذلك منهجية أكاديمية مسك لتقديم منظومة تعليمية متكاملة تبدأ بالتدريب وتنتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة قرنائهم على الصعيد الدولي.

يشار إلى أن البرنامج يعد إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، ويأتي بالتعاون مع شركة يوداستي العالمية المتخصصة في التدريب المعرفي والتقني، حيث تمثل المبادرة جزءًا من توجه المؤسسة الإستراتيجي نحو تطوير الكفاءات السعودية الشابة لامتلاك مهارات سوق العمل والقدرة على التعلم الذاتي بما يضمن لهم إسهامًا فاعلًا في صنع مستقبل زاهر للمملكة في مختلف المجالات.