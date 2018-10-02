أكثر من 25 فعالية لـ260 مسناً ومسنة في الرياض ووادي الدواسر

المواطن - الرياض

أقامت دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات في الرياض ومحافظة وادي الدواسر التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مساء أمس 25 فعالية لـ260، مسناً ومسنة بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمدارس والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام.

واحتوى برنامج رعاية الرياض على ورشة عمل للموظفين بالتعاون مع عدد من القطاعات الصحية، تناولت جوانب الصحة النفسية وتغذية المسن والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية ومسابقات ثقافية ركزت على الجوانب التراثية قدمها فريق شعاع التطوعي، تم خلالها توزيع الهدايا على المسنين من قبل الجهات المشاركة. بينما اشتمل الحفل الذي أقيم في رعاية المسنات بالرياض على كلمة ترحيبية لمديرة الدار مصحوبة بعرض مرئي عن مرافق وخدمات الدار، تلاها بعض الفقرات الاستعراضية التي قدمتها فرقة الأرجوان للأطفال. صاحب ذلك إقامة بعض الأركان التعريفية والتراثية والترفيهية المتنوعة.

كما أقامت رعاية وادي الدواسر حفلاً خطابياً بحضور مسؤولي الدوائر الحكومية وأعيان المجتمع حيث ألقوا مجموعة من الكلمات المعبرة عن الاعتزاز بجيل الآباء والأجداد الذين تستمد منهم الحكمة والروية.

وبهذه المناسبة أوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة علي القباني، أن هذه الاحتفالات تأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة لفئة المسنين من خلال ما تقدمه لهم من خدمات إيوائية وطبية واجتماعية ونفسية عبر دور الرعاية الاجتماعية، حيث إن الاحتفاء بهم في هذا اليوم يهدف إلى رفع ثقتهم بأنفسهم بتوضيح أهمية دورهم المجتمعي وحاجة أفراد المجتمع لحكمتهم وخبراتهم الحياتية المبنية على تجاربهم الطويلة.