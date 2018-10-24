أكثر من 3 ملايين مراجع للمراكز الصحية في القصيم العام الماضي

أكثر من 3 ملايين مراجع للمراكز الصحية في القصيم العام الماضي

2018/10/24
الساعة 8:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الصحة العامة تسجيل 3.335.446 مراجعاً للمراكز الصحية الأولية وذلك خلال العام الماضي 1439هـ.

وأشارت الإحصاءات التي تضمنت أن مراجعي العيادات العامة 2495665 مراجعاً، ومراجعي الأمراض المزمنة 455226 مراجعاً، فيما كان عدد مراجعات عيادة الحوامل 40097 مراجعة، وعيادة الطفل السليم 192065 مراجعاً.

وبينت صحة القصيم أن المراكز الصحية بالمنطقة يبلغ قرابة 180 مركزا صحياً وتقدم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في جميع أنحاء المنطقة.


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