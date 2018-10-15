أكثر من 350 مشاركًا في بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية

المواطن - علي القرني - الرياض

تنطلق غدًا الثلاثاء بطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 350 راميًا يمثلون 14 قطاعًا أمنيًّا وعسكريًّا، وذلك على ميادين الرماية الدولية التابعة لمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وضمن قائمة القطاعات المشاركة: الأمن العام، والحرس الوطني الاستخبارات العامة، وقوات الطوارئ الخاصة، والدفاع المدني، وقوات الأمن الخاصة، وحرس الحدود، والحرس الملكي، والسجون، وكلية الملك فهد الأمنية، وكلية نايف للأمن الوطني، والجوازات ومكافحة المخدرات وقوات أمن المنشآت.

وسيتضمن برنامج اليوم الأول الذي ستقام منافساته في ميدان الرماية الداخلي: مسابقة رماية الدقة على مرحلتين الأولى (20م) والثانية (15م)، للمسدس عيار (9 ملم)، وتختتم بمسابقة الرماية السريعة مسافة (15م)، فيما سيتضمن اليوم الثاني الذي سيقام في الميدان الخارجي فرضيتين (الأولى والثانية) لمسابقة الرماية التكتيكية للمسدس عيار (9 ملم)، ومسابقة الرماية التكتيكية على مسافة من (2م) إلى (20م)، وستشمل منافسات اليوم الثالث بالميدان الخارجي الفرضيتان الثالثة والرابعة للرماية التكتيكية مسدس عيار (9 ملم)، ومسابقة الرماية التكتيكية على مسافة من (2م) إلى (20م)، على أن يقام الحفل الختامي يوم الأحد المقبل.

ورحب رئيس الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة، العقيد سلطان الودعاني، بجميع المشاركين من مختلف القطاعات العسكرية، مثمنًا حرصهم وتعاونهم مع الاتحاد للمشاركة والمساهمة في إنجاح البطولة التي تقام في نسختها الثالثة.

وأشار الودعاني إلى أن جميع اللجان العاملة أنهت استعداداتها الفنية والتنظيمية والإدارية لتحقيق أقصى درجات النجاح للبطولة التي ستشمل منافسات الرماية السريعة والدقة والتكتيكية.

وقدم العقيد سلطان الودعاني شكره لسعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب وللقائمين على ما وجده الاتحاد بمدينة تدريب الأمن العام من تعاون لتجهيز الميادين وتسخير جميع الإمكانيات لظهور البطولة بالشكل المميز، منوهًا بما شاهده من تجهيزات فنية وتنظيمية مميزة خلال جولته التفقدية لميادين المنافسات. من جانب آخر اختتمت الاثنين تدريبات الرماة التي أقيمت على مدار الـ10 أيام الماضية، قبل خوض المنافسات بشكل رسمي غدًا.