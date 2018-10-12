أكثر من 3600 متقدم لوظائف الحراسة الأمنية الرجالية لمدارس عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

علمت “المواطن” من مصادرها أنه بلغ عدد المتقدمين لوظائف الحراسات الأمنية الرجالية في تعليم عسير والتابعة لشركة تطوير بوزارة التعليم إلى حوالي 3650 متقدمًا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وتم تحديد الأربعاء والخميس لاستقبال طلبات الراغبين، وذلك بمقر إدارة الأمن والسلامة بالمدرسة التي تقع جوار كوبري المطار بأبها.

وسوف يتم فرز الأسماء من قبل الشركة المشغلة للحراسات الأمنية التابعة لتطوير، وذلك لأخذ العدد اللازم لسد الاحتياج من الحراسات الرجالية بمدارس المنطقة خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم فتح مجال للحراسات النسائية داخل المدارس، ومن المتوقع فتح باب التسجيل فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة.