أكثر من 500 ألف فحص مخبري بمستشفى البدائع العام خلال 9 أشهر

المواطن - القصيم

بيَّنت الإحصاءات الصادرة من قِبل قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى البدائع العام أن مجموع الفحوصات المخبرية المسحوبة للمرضى والمراجعين بالمستشفى خلال التسعة أشهر من العام الجاري 2018، بلغت أكثر من 553629 فحصًا مخبريًا.

وأوضح رئيس قسم المختبر بالمستشفى الأخصائي فهد بن خالد الصخيبر أن عدد الفحوصات التي سُحبت من المرضى بلغت أكثر من 56069 فحصًا، فيما سجلت فحوصات الكيمياء عدد 160441 فحصاً، بينما بلغ فحص أمراض الدم 280003 فحوص، فيما بلغت فحوصات الهرمونات 4430 فحصاً.