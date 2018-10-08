ألمانيا.. الشرطة تفض حفلًا بسبب النازيين الجدد

المواطن - متابعة

أوقفت الشرطة الألمانية حفلًا موسيقيًّا لليمين المتطرف بشكل مبكر، بعدما أصيب 8 ضباط بجروح طفيفة على إثر قيام أفراد من النازيين الجدد بإلقاء الزجاجات والحجارة عليهم.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، نحو 800 من النازيين الجدد حضروا الحفل الذي أقيم مساء السبت في بلدة آبلدا شرقي ألمانيا، بينما جاء قرابة 500 شخص من أجل تنظيم احتجاج مضاد وحضور قداس بأحد الكنائس في وقت متأخر من الليل.

ووجد رجال الشرطة أنفسهم مضطرين إلى استخدام رذاذ الفلفل والهراوات عندما حاول بعض النازيين الجدد اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة.