أليسون: سعيد بتواجدي في السعودية والجماهير فاجأتني

المواطن - محمد سمعه

أعرب أليسون بيكير، حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته وذلك بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد والتتويج بالبطولة الرباعية.

وتحدث أليسون بعد المباراة قائلًا: سعيد بالفوز، والخطأ الدفاعي للأرجنتين مكننا من تحقيق الفوز، والمباراة كانت كبيرة والفريقان ممتازان.

وتابع أليسون: سعيد بتواجدي في السعودية ولم أتوقع هذا الحضور الجماهيري للمباراة، والجمهور السعودي مُحب للكرة، وهذا شيء مميز.

يذكر أن اللاعب جواو ميراندا كان سجل هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في مباراة الأرجنتين والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سلّم لاعبي المنتخب البرازيلي كأس الدورة الرباعية عقب الفوز على المنتخب الأرجنتيني.

حقق المنتخب البرازيلي فوزين في البطولة الرباعية على حساب المنتخب السعودي بثنائية نظيفة وعلى حساب منتخب الأرجنتين بهدف دون رد.