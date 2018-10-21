أليمان الاتفاق.. دمر الأهلي بتمريراته فحصد لقب الأفضل

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الأوروغوياني برايان أليمان، بشكل لافت في مباراة الأهلي، والتي انتهت بفوز فارس الدهناء بسداسية مقابل هدفين.

ومنح موقع الإحصائيات الشهير “sofascore”، نجم فريق الاتفاق أليمان أعلى تقييم في منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو 10/10، لإحرازه الهدف الرابع، وصناعته هدفين آخرين خلال مباراة الأهلي.

وبلغت نسبة دقة تمرير اللاعب الأوروغوياني برايان أليمان 73% في مباراة الاتفاق والأهلي، كما أنه نفذ 6 كرات عرضية بشكل صحيح، ليكون الأفضل في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الاتفاق فوزًا عريضًا على الأهلي، بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وسجل لفارس الدهناء كل من؛ سعيد الربيعي، كريستيان غوانكا، حسين السيد، برايان أليمان، محمد الكويكبي وحسن جمال.

وبعد سداسية الاتفاق في شباك الأهلي، رفع فارس الدهناء رصيده إلى 11 نقطة، مُحتلًّا المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال.