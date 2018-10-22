أليمان الاتفاق يحصد جائزة Mobile 1 بعد تألقه أمام الأهلي

المواطن - محمد سمعه

فاز اللاعب الأوروغوياني برايان أليمان، لاعب فريق الاتفاق، بجائزة شركة موبيل 1 كأفضل لاعب في مباراة الاتفاق والأهلي.

ويذكر أن برايان أليمان كان سجل هدفًا من ضمن أهداف الاتفاق الستة في شباك الحارس محمد العويس حارس مرمى الأهلي، كما مرر بعض التمريرات الحاسمة والتي أدت إلى تسجيل زملائه لخمسة أهداف في المباراة.

ويتواجد الاتفاق حاليًّا في المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة.

وسيخوض الاتفاق مباراته المقبلة في الدوري السعودي أمام فريق الحزم، حيث تُقام المباراة يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

سبق للاعب برايان أليمان اللعب في صفوف نادي آرسنال ساراندي الأرجنتيني وليجا دي كويتو الإكوادوري.