أمازون تقدم قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Paperwhite.. بمواصفات قياسية

المواطن - متابعة

كشفت شركة أمازون النقاب عن قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Paperwhite الجديد، الذي يمتاز بمقاومة الماء وفقاً لمعيار IPX8.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن القارئ الجديد يأتي بشاشة مُضاءة قياس 6 بوصات وبدقة وضوح 300 بيكسل في النقطة، مع ذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت.

وعن طريق تقنية البلوتوث يمكن للقارئ الاتصال بالسماعات لتشغيل البودكاست والكتب المسموعة من شركة Audible التابعة لأمازون.

ومن المقرر أن تطرح أمازون قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Paperwhite الجديد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بسعر يبدأ من 130 دولاراً أمريكياً.