أمرابط والأحمدي يُزينان قائمة المغرب لمباراتي جزر القمر

المواطن - مروة نبيل

استدعى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، نجم نادي النصر، نور الدين أمرابط ولاعب فريق الاتحاد، كريم الأحمدي، لقائمة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لمباراتي جزر القمر.

وظهر نور الدين أمرابط بشكل مميز مع النصر هذا الموسم، حيث يُعد واحدًا من أبرز نجوم العالمي، فيما يُقدم كريم الأحمدي أداءً جيدًا مع الاتحاد، رغم الخسائر المتتالية التي يتعرض لها العميد.

ويستعد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لمواجهة جزر القمر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين المغرب وجزر القمر، يوم 13 من أكتوبر في الدار البيضاء، على أن تُقام مباراة العودة، يوم 16 من الشهر ذاته، على ملعب سعيد محمد الشيخ الدولي في ميتساميولي.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي لمباراتي جزر القمر كالتالي؛ في حراس المرمى منير المحمدي، ياسين بونو وأحمد رضا التكناوتي، وفي الدفاع كل من؛ نايف أكرد، مروان دا كوستا، نبيل درار، أشرف حكيمي، مروان سايس، حمزة منديل ونصير مزراوي.

وضمت قائمة المغرب في خط الوسط كلا من؛ كريم الأحمدي، يوسف آيت بناصر، فيصل فجر، يونس بلهندة، مبارك بوصوفة، سفيان أمرابط، المهدي بوربيعة، حكيم زياش وصلاح الدين السعيدي.

وفي خط الهجوم، استدعى رينارد كلا من؛ نور الدين أمرابط، خالد بوطيب، يوسف نصيري، أيوب الكعبي، وليد أزارو، إسماعيل الحداد وعبد الإله الحافيظي.