أمريكا تلغي اتفاقية الصداقة مع إيران

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده أنهت معاهدة الصداقة مع إيران المبرمة عام 1955 بسبب أنشطتها الإرهابية.

وقال بومبيو إن إيران هى مصدر التهديد الحالى للبعثات الأمريكية في بغداد والبصرة، مشيرا إلى أن طريق إيران الوحيد لحل الخلافات هي أن توقف أعمالها الإرهابية حول العالم.

وأضاف أن ما تقوم به إيران إنما هي جهود لمواجهة العقوبات الأمريكي لافتًا إلى أن طهران تستغل المحكمة الدولية لأغراض دعائية