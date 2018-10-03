أمريكيان وبريطاني يحصدون نوبل للكيمياء

أمريكيان وبريطاني يحصدون نوبل للكيمياء

2018/10/03
الساعة 3:32 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت لجنة نوبل لأكاديمية العلوم السويدية الملكية، اليوم الأربعاء، فوز الأمريكيين فرانسيس أرنولد وجورج سميث، والبريطاني غريغوري وينتر، بجائزة نوبل للكيمياء.

ومن المرتقب أن تجري مراسم تسليم الجائزة حسب التقاليد المعتمدة في 10 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ وفاة مؤسس الجائزة، ألفريد نوبل.

وأعلنت مؤسسة نوبل أن القيمة المالية لجائزة “نوبل” سترتفع 12.5 % هذا العام، مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

وأشارت اللجنة إلى أن أرنولد، حصلت على الجائزة، بسبب “التطوير الموجه للإنزيمات الكيماوية والعقاقير الجديدة” الذي قامت به، فيما حصل سميث وينتر على الجائزة مناصفة بسبب “التغيير والاختيار الجيني لتطوير بروتينات تحل مشاكل كيميائية للبشرية”.
يذكر أن قيمة جائزة نوبل تبلغ تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).


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