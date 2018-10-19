أمطار جازان تتواصل.. السيول وانعدام الرؤية واردان ..الحيطة واجبة

الموطن - جازان

حذر خبير الأرصاد حسن كراني من موجة أمطار تمتد على مساحات واسعة من المملكة اليوم من جازان حتى المدينة المنورة.

ولم يستبعد كراني انعدام الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر.

وقال كراني: بعونه تعالى الطقس غائم على منطقة جازان عسير الباحة وشمالا حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة مع فرصة أمطار تميل للغزارة بصحبة برد ورياح هابطة، .. السيل وانعدام الرؤية واردان ..الحيطة واجبة.

وأضاف أن الطقس سيكون غائما على الشمال وشمال وغرب الوسطى واحتمالية الشرقية وجنوب منطقة الرياض مع خلايا رعدية ممطرة..اللهم أغثنا”.

وتتواصل الأجواء السيئة على منطقة جازان اليوم فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى التاسعة من مساء اليوم وتشمل فيفا، الريث، الحقو، الدائر، العارضة، أحد المسارحة، الطوال، أبوعريش، جيزان، بيش، فرسان، الدرب والأجزاء المجاورة لها إضافة إلى الأجزاء الساحلية لمنطقة جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين أمس من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.