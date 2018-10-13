أمطار رعدية على نجران ورياح على مرتفعات جازان وعسير غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل (خرخير، شرورة ونجران) والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي غدًا.

كما توقعت الهيئة أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم وأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما لا يستبعد تكوُّن الضباب على السواحل الشرقية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.