أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على الباحة حتى العاشرة مساء

المواطن - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة والأجزاء المجاورة لها.

وستكون بداية الحالة من الساعة الـ 11 صباحاً، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) تمتد إلى مناطق نجران ، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على مناطق (القصيم والشرقية) وأجزاء من منطقتي حائل والرياض.