أمطار رعدية وغبار على الجوف والشمالية لأكثر من 11 ساعة

المواطن - الجوف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الجوف، وتحديدًا القريات وطبرجل والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد في تنبيه متقدم لها، أن الحالة عبارة عن تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتبدأ الحالة في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما في الشمالية، فحذرت الأرصاد من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك على مناطق طريف وعرعر والطريق الواصل بين طريف والقريات.