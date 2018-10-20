أمطار عسير تتسبب في وفاة مواطن وتخلف عشرات الإصابات والحوادث

المواطن - سعيد ال هطلاء

أدت الأمطار التي ضربت منطقة عسير،أمس الجمعة، إلى وفاة مواطن وتسببت بإصابات لـ17 آخرين وفق بيانات المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن حسن الشهري.

وقال الشهري أن عمليات المنطقة قد تلقت بلاغات كثيرة، أمس الجمعة، عن حوادث جراء الأمطار بلغت 23 حادثًا منها 3 بلاغات احتجاز في أماكن متفرقة من عسير .

وأوضح “الشهري” أن 25 فرقة إسعافية كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحوادث منذ بداية هطول الأمطار من الساعة ١٣:١٥ ظهراً حتى الساعة ٢٣:٤٠ مساءً.

وأشار الشهري أنه تم نقل 10 حالات ومعالجة 5 حالات أخرى بالموقع بينما تم نقل حالة واحدة عن طريق الجمهور.