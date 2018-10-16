أمطار عقبة ضلع تحتجز المواطنين في وادي عتود و”المواطن” توثق

المواطن - سعيد مشهور - أبها

شهدت أجزاء من عقبة ضلع في منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية كوادي رحب ووادي عتود ووادي صدر وائلة.

ووثقت “المواطن” احتجاز المواطنين أمام وادي عتود، وهي مأساة تتكرر مع تساقط الأمطار أو السيول المنقولة حيث منعت العديد من المواطنين في قرى صدر وائلة وقرى رثمة بني ماجور وقرى وادي سكار من الوصول إلى منازلهم.

ويحتاج وادي عتود منذ فترة طويلة إلى إنشاء جسر لإنهاء معاناة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات، ولاسيما عند قدوم السيول المنقولة الخطيرة والتي تسببت في العديد من جرف السيارات كمل تسببت في عدة ضحايا في الأعوام المنصرمة.



