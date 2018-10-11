أمطار غزيرة تغلق طريق الهدا

المواطن - مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية أنه تقرر إغلاق طريق الهدا بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

ودعا المركز سالكي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر تجنباً لوقوع الحوادث.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تهطل منها أمطار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.