أمطار وبرد مع رياح على الشرقية حتى هذا الموعد

المواطن - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستكون على مناطق الدمام والظهران وبقيق والقطيف والأحساء والأجزاء المجاورة لها.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين أمس من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.