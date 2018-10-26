أمطار وسيول على هذه المناطق حتى الـ11 مساءً

المواطن - عسير

أعلنت إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان سيول على بعض المناطق.

وأوضح الأرصاد أن المناطق هي عسير وأبها، وخميس مشيط، ومحايل عسير، والحرجة، والنماص، وتنومة، وبللسمر، وبللحمر، والمناطق المجاورة لها.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 من مساء اليوم الجمعة.