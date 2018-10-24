أمطار وغبار على الجوف لمدة 24 ساعة

المواطن - الجوف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الجوف، وتحديدًا سكاكا يستمر لمدة 24 ساعة كاملةً.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وبدأت الحالة في الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، وتنتهي في الـ11 مساء يوم غد الأربعاء.

وفي سياق متصل، توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالتين جويتين ممطرتين تشمل معظم مناطق المملكة ودول الخليج العربي.

وأوضح الحصيني أن البداية الفعلية للحالتين اليوم الأربعاء، ومتوقع أن تستمر الحالتين أسبوعين، كما أنه من المتوقع تشهد معظم المناطق سيول.

وتابع الحصيني: “قوة الحالتين على المثلث الوسطى والشمالية والغربية.. أنصح أمانات المدن في تلك المناطق باتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الظروف، أما أصحاب الحلال فارفعوا حلالكم من الأماكن المنخفضة، وعلى أهل المزارع ضبط المسايل- مخارج السيل”.