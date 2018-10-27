أمن الطرق يحذر مرتادي طريقي الدمام إلى الخفجي والنعيرية

المواطن - الدمام

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى توخي الحيطة والحذر على طرق الدمام خاصة طريقي الدمام – الخفجي والدمام – النعيرية بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة حالياً.

وقالت قوات أمن الطرق في بيان مقتضب لها: تنبيه لمستخدمي طريق الدمام – الخفجي وطريق الدمام -النعيرية يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية الجوف) مع انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.