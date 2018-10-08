أمير الشرقية يوجه بعلاج الحنابي مريض داء الفيل

المواطن - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشؤون الصحية بالمنطقة بتوفير العلاج المناسب على وجه السرعة لمريض السمنة وداء الفيل المواطن ضياء سعيد الحنابي.

وأكد سموّه أن الجميع في هذه البلاد الغالية يعمل على كل ما من شأنه توفير سبل الراحة والطمأنينة والحياة الهانئة لكل شخص يعيش فوق تراب هذا الوطن، مشددا سموه على أن العاملين في كل قطاعات الدولة يؤدون أعمالهم بما يمليه عليهم واجبهم الديني والوطني، سائلًا الله تعالى أن يمن على المريض ضياء الحنابي بموفور الصحة والعافية.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الحالة الصحية للمواطن ضياء الحنابي، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد “يحفظهما الله” تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام.