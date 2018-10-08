أمير الشرقية يوجه بعلاج الحنابي مريض داء الفيل
تجاوز وزنه 200 كجم

أمير الشرقية يوجه بعلاج الحنابي مريض داء الفيل

2018/10/08
الساعة 5:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1740
0
طباعة
المواطن - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الشؤون الصحية بالمنطقة بتوفير العلاج المناسب على وجه السرعة لمريض السمنة وداء الفيل المواطن ضياء سعيد الحنابي.
وأكد سموّه أن الجميع في هذه البلاد الغالية يعمل على كل ما من شأنه توفير سبل الراحة والطمأنينة والحياة الهانئة لكل شخص يعيش فوق تراب هذا الوطن، مشددا سموه على أن العاملين في كل قطاعات الدولة يؤدون أعمالهم بما يمليه عليهم واجبهم الديني والوطني، سائلًا الله تعالى أن يمن على المريض ضياء الحنابي بموفور الصحة والعافية.
وتابع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الحالة الصحية للمواطن ضياء الحنابي، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد “يحفظهما الله” تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم